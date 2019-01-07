Джон Болтон назвал условия для вывода военных США из Сирии

КИЕВ. 7 января. УНН. Вашингтон не будет выводить своих военных из Сирии, пока террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) не будет полностью ликвидирована и пока США не будут иметь от Анкары гарантий безопасности для своих курдских союзников. Об этом заявил в воскресенье, 6 января, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон перед визитом в Турцию, передает УНН со ссылкой на DW.

"Есть цели, которые мы стремимся достичь и которые являются условием вывода (войск - ред.). - отметил он. - Мы не считаем, что турки должны проводить военные операции, которые не являются полностью скоординированными и согласованными с США", - цитирует Болтона информагентство AP.

Советник Трампа уточнил, что Вашингтон будет иметь конкретный план по времени вывода войск из Сирии тогда, когда будут выполнены условия и созданы обстоятельства для этого.

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США, вероятно, выведут из Сирии не всех своих военных. Часть солдат могут забрать с севера страны, а часть оставить на юге, чтобы не усиливать влияние Ирана в регионе, сообщил Болтон.

США считают союзниками в Сирии курдские "Отрядов Народной самообороны" (YPG). В Турции эти подразделения считают террористической организацией из-за их тесные связи с запрещенной в этой стране "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган угрожает новой масштабной операцией против YPG. YPG контролируют некоторые районы Сирии на границе с Турцией.

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В свою очередь, реакция Турции прозвучала со стороны спикера турецкого президента Ибрагима Калина, который в воскресенье заявил, что организация вроде YPG не может быть союзником США. Борьбой с РПК Турция пытается "освободить других курдов из-под террора и притеснений этой террористической группировки", цитирует Калина государственная турецкий информагентство Anadolu.

Напомним, СМИ узнали о планах США помогать союзникам в Сирии вопреки выводу войск.