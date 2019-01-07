Очередная отставка в Трампа: руководитель аппарата Пентагона подал в отставку

КИЕВ. 7 января. УНН. Руководитель аппарата Министерства обороны Кевин Суини подал в отставку, через месяц после того, как министр обороны Джеймс Маттис объявил, что уходит с поста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Контр-адмирал Суини написал в своем заявлении, что "настало время вернуться в частный сектор".

Он третьим из руководства Пентагона объявил о своей отставке после того, как президент Дональд Трамп сообщил, что американские войска покинут Сирию.

Военные сообщили, что пока не существует временных рамок вывода войск.

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Контр-адмирал Суини занимал должность в течение двух лет с января 2017 года.

В коротком заявлении об отставке он сказал, что это была "честь, служить" вместе со своими коллегами в министерстве, но не упомянул господина Трампа.

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Господин Суини объявил об отставке через несколько дней после того, как генерал Маттис решил оставить свой пост раньше запланированного срока. Изначально планировалось, что он проработает до февраля.

Его отставка только усиливает ощущение неопределенности вокруг оборонной и внешней политики администрации Трампа после неожиданного решения о выводе войск из Сирии, считают аналитики.

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Напомним, глава Пентагона Джеймс Маттис заявил , что уходит в отставку. После этого, президент США Дональд Трамп заявил, что первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан исполнять обязанности министра обороны после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Президент США Дональд Трамп отметил, что будущий и.о. главы Пентагона имеет большой послужной список и многого добился за время работы заместителем министра, а до этого - в компании Boeing.