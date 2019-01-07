Филарет: у Православной церкви Украины есть претензия на патриархат

КИЕВ. 7 января. УНН. Рано или поздно Православную церковь Украины признают патриархатом. Об этом в интервью одному из телеканалов заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет, передает УНН.

Пока нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на то, что мы - митрополия, у нас есть претензия на патриархат. Мы надеемся, что со временем Константинопольский вселенский патриарх признает украинскую церковь также патриархатом. Это - будущее, но это произойдет", - заявил Филарет.

Православные восточного обряда сегодня отмечают Рождество Христово. Также в Софии Киевской привезли оригинал Томоса, который 6 января Константинопольский патриарх Варфоломей передал Митрополиту Епифанию. Томос об автокефалии храниться в Трапезном храме Софии Киевской.



Как сообщал УНН, Епифаний призвал другие церкви молиться за мир в Украине.



Напомним, 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.