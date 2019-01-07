Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 07 января 2019 12:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Госпродпотребслужбе рассказали, кто ответил за издевательство над овец
В Госпродпотребслужбе рассказали, кто ответил за издевательство над овец
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4425
Версия для печати

Филарет: у Православной церкви Украины есть претензия на патриархат

Филарет: у Православной церкви Украины есть претензия на патриархат

КИЕВ. 7 января. УНН. Рано или поздно Православную церковь Украины признают патриархатом. Об этом в интервью одному из телеканалов заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет, передает УНН.

Пока нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на то, что мы - митрополия, у нас есть претензия на патриархат. Мы надеемся, что со временем Константинопольский вселенский патриарх признает украинскую церковь также патриархатом. Это - будущее, но это произойдет", - заявил Филарет.

Православные восточного обряда сегодня отмечают Рождество Христово. Также в Софии Киевской привезли оригинал Томоса, который 6 января Константинопольский патриарх Варфоломей передал Митрополиту Епифанию. Томос об автокефалии храниться в Трапезном храме Софии Киевской.

Как сообщал УНН, Епифаний призвал другие церкви молиться за мир в Украине.

Напомним, 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Автокефалия, Томос
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.