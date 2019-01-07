Епифаний призвал отбросить призывы к вражде

КИЕВ. 7 января. УНН. Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний призвал украинцев отбросить призывы разжиганию вражды и молиться за единую поместную автокефальную украинскую православную церковь. Об этом он сказал в своей речи во время праздничной литургии в Софии Киевской, сообщает УНН.

"В дальнейшем должны возносить молитвы за церковь, за преодоление вражды и за приумножение любви. Также и мы сами должны отложить прошлые противостояния, отчуждение и вражду, ибо только через прощение мы можем действительно утвердить единую поместную автокефальную украинскую православную церковь. Будем внимательны! Призывы к разжиганию розни или к насилию отбрасываем, а то, что служит любви и миру будем принимать", - сказал Епифаний.



Как сообщал УНН, Епифаний призвал другие церкви молиться за мир в Украине.

Напомним, 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.