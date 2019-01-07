Порошенко призвал все мировые церкви признавать ПЦУ

КИЕВ. 7 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал все мировые православные церкви признавать Православную Церковь Украина как сестру. Об этом он сказал после праздничной литургии в Соборе Святой Софии, сообщает УНН.

"Мы призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру, вспоминать под именем святейшая церковь Украины, как имеющую своей кафедрой исторический город Киев. А сердце Киева - это святая София", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНН, Епифаний призвал другие церкви молиться за мир в Украине.

Напомним, 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.



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