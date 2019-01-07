Томос об автокефалии ПЦУ вернут в Стамбул

КИЕВ. 7 января. УНН. Через два дня в Стамбуле состоится Синод Вселенского Патриархата. Все епископы, которые прибудут на этот Синод, поставят свои подписи под Томосом, после чего Томос навсегда вернется в Украину. Об этом сообщила религиозно-информационная служба Украины со ссылкой на слова главы Департамента по вопросам религий Министерства культуры Украины Андрея Юраша, передает УНН.

"Через два дня в Стамбуле состоится Синод Вселенского Патриархата. Все епископы, которые прибудут на этот Синод, поставят свои подписи под Томосом. Сейчас стоит подпись только Патриарха Варфоломея. После этого свиток Томоса навеки вернется в Украину", – говорится в сообщении.

Сегодня Томос, который представили в Софии Киевской, перенесут в храм "Теплой Софии", где его смогут увидеть все желающие с 8:00 до 18:00. Доступ к документу будет свободен.

Как сообщал УНН, 5 января состоялась процедура подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

А уже на следующий день, 6 января, Томос доставили в Украину.

Сегодня в Соборе Святой Софии состоялась праздничная литургия при участии Президента Украины Петра Порошенко и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, на которую в Софии Киевской привезли оригинал Томоса.

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Также напомним, что по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.