Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 07 января 2019 19:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На Рождественские праздники в Киеве один человек получил отморожение, двое переохладились
На Рождественские праздники в Киеве один человек получил отморожение, двое переохладились
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4905
Версия для печати

Папа Римский выразил обеспокоенность конфликтом в Донбассе

Папа Римский выразил обеспокоенность конфликтом в Донбассе

Папа Римский Франциск

КИЕВ. 7 января. УНН. Папа Римский Франциск выразил озабоченность в связи с конфликтом на востоке Украины. В длящемся уже пять лет конфликте в последнее время произошли "новые тревожные события в Черном море", указал понтифик в понедельник, 7 января, в ходе новогоднего приема дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле. Россию при этом он не назвал, передает УНН со ссылкой на DW.

Глава Римско-католической церкви призвал придерживаться "мирного пути урегулирования конфликта" и выступил за уважение международного права, которое он назвал "фундаментом безопасности и сосуществования во всем регионе".

"С этой целью важны инструменты, гарантирующие свободное осуществление религиозных прав", - подчеркнул Папа Римский.

Франциск пообещал продолжать начатые уже ранее гуманитарные проекты, направленные на помощь украинского населения, страдающего от конфликта прежде всего в восточных областях страны. Он заявил о намерении привлечь еще больше внимания и к другим гуманитарным вопросам, один из которых касается участи многочисленных заключенных.

Ранее, папа Римский призвал лидеров ЕС проявить солидарность к мигрантам

Ранее, Папа Римский раскритиковал мир за разобщенность и жадность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Папа Римский пожелал мира для Украины

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Папа Римский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.