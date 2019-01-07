Нестабильность в Украине - в десятке крупнейших рисков мира 2019

КИЕВ. 7 января. УНН. Консалтинговая фирма Euraisa Group привела перечень из десяти основных геополитических рисков на 2019 год. Ситуация в Украине - на девятом месте в списке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Несмотря на общепринятое представление, Путин не всегда ищет новую страну для вторжения или стремится начать войну в 2019 году", - говорится в исследовании. Однако, Путин убежден, что Россия должна иметь право решать украинское будущее, отмечают аналитики.

Кремль пытается ослабить определенных кандидатов на украинских выборах и усилить влияние пророссийских политиков и бизнесменов, говорится в исследовании. Тем не менее, в Eurasia Group ожидают победу прозападных политиков на выборах в Украине.



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Споры вокруг распределения имущества церквей, доступ к Керченскому проливау и Азовскому морю, а также статус обособленных территорий могут стать причиной усиления противостояния, однако, аналитики не ожидают наращивания боевых действий из-за угрозы усиления санкций против России. Аналитики все же предполагают, что США и ЕС введут новые санкции против России из-за ее вмешательства в украинские выборы или действия в Азовском море.

Вот полный перечень основных рисков для мира сего года по версии Eurasia.



Семена кризиса. Политики настолько заняты решением сегодняшних вопросов, не замечают рисков, по которым могут вырости в кризис в будущем.



Отношения США и Китая. Доверия между двумя сторонами практически нет и как Китай, так и США начинают ослаблять связи между этими странами.



Кибервойна "без перчаток". В этом году США будут более жестко внедрять свою политику в киберсфере, что может усилить противостояние в этой сфере.



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Популизм в Европе. В мае в ЕС будут парламентские выборы и евроскептики получат больше мест. Это может повредить способности ЕС эффективно оперировать.



Внутренняя политика США. Политическая нестабильность в США чрезвычайно высока.



Зима инноваций. Количество средств и трудовых ресурсов сферы высоких технологий будет уменьшаться, прогнозируют аналитики. Они приводят три причины для этого: уменьшение зависимости от зарубежных поставщиков из-за угрозы кибершпионажа, беспокойство о защите приватности данных, более жесткое регулирование правительством правил обращения с данными граждан, экономические проблемы, способствующие большей регулировании отрасли.



Коалиция нежелающих. Президент США Трамп скептически относится к роли Вашингтона в защите мирового правопорядка и ряд мировых лидеров поддерживают его в этом нежелании.



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Мексика. Новый президент Мексики Андрес Обрадор ведет активную политику по увеличению роли государства в политическом цикле, что может повысить политические риски в Мексике.



Украина. Россия пытается влиять на будущее Киева и будет вмешиваться до мартовских выборов в Украине с целью навредить, поддержать определенных кандидатов.



Нигерия. В этом году в стране состоятся наиболее конкурентные выборы со времени перехода страны к демократии в 1999 году.



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