Дегуманизация, деморализация, обвинения - основа информационной войны РФ против Украины в 2018 - EU vs Disinfo

КИЕВ. 7 января. УНН. Украина остается основной целью российской дезинформации. Об этом говорится в сообщении проекта "ЕС против дезинформации" (EU vs Disinformation), сообщает Голос Америки, передает УНН.

Украина фигурировала в 461 из 1000 случае дезинформации рассмотренных в рамках проекта в 2018 году, отмечается в выпуске, посвященном итогам прошлого года.

В информационных сообщениях рассчитанных на российскую аудиторию, Россия пыталась дегуманизировать украинский, выставляя киевскую власть как циничных потомков нацизма 20-го века, отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турчинов рассказал о возможных провокациях церковных конфликтов со стороны РФ

На украинскую аудиторию, которая лучше знает собственных чиновников, такая дезинформация может не иметь влияния, однако, против них направлены сообщения дезинформации, которые имеют целью деморализовать украинский, умаляя военные возможности Украины, отмечают аналитики.

Западных же зрителей, российская кампания по дезинформации пытается убедить в том, что Украина виновата в конфликте с Россией, в частности по вопросу конфликта в Азовском море, а также стремится посеять сомнения относительно роли России в сбивании МН17.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко: Украина практически проиграла информационную войну

Кампания по дезинформации также пытается представить политические изменения в виде провалов. Например, российское государственное телевидение недавно показало интервью с как бы разочарованным украинцем, который на самом деле оказался белорусским актером.

Такие сообщения направлены на российскую аудиторию, которая могла бы стремиться к подобным изменениям в собственной стране и черпать вдохновение из событий в Украине, размышляют исследователи EU vs Disinfo.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявили, что российские спецслужбы планируют организовать провокации в ряде стран Европы, а именно Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других.