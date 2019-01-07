Эрдоган заявил о разгроме боевиков ИД в Сирии

КИЕВ. 7 января. УНН. Турция считает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) потерпела поражение в Сирии с военной точки зрения, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране. Об этом говорится в статье президента Турции Тайипа Эрдогана, опубликованной в понедельник в газете The New York Times, передает УНН.

"Турция предлагает всеобъемлющую стратегию по искоренению причин для радикализации", - отметил он. Эрдоган также подчеркнул, что "с военной точки зрения, так называемое" Исламское государство "в Сирии потерпело поражение". Президент Турции выразил озабоченность в связи с тем, что некоторые страны "вмешиваются во внутренние дела Сирии" под предлогом борьбы с ИГ.

Ранее Турция просила США оказать ей значительную военную поддержку в Сирии для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", включая помощь в нанесении авиаударов и транспортировке военнослужащих.