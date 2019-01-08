В Пентагоне заверили, что вывод войск США из Сирии не будет произвольным

КИЕВ. 8 января. УНН. Вывод американских войск из Сирии имеет утвержденные стандарты и не будет носить произвольный характер. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Пентагона, передает УНН.

Штаб операции “Несокрушимая решительность”, которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, “имеет утвержденные рамки для вывода войск из Сирии и в данный момент осуществляет этот вывод”, отметили в Минобороны США.

“Эти рамки основаны на имеющихся реалиях и не приведут к тому, что вывод войск будет носить произвольный характер”, — говорится в документе.

Как информировал УНН, 19 декабря Соединенные Штаты сообщили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.

После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, который уничтожит то, что могло остаться от группировки ИД в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал другие страны способными “позаботиться о Исламское государство” без США.

После этого, Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.