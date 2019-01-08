США могут направить в Сирию несколько сотен военнослужащих перед выводом войск

КИЕВ. 8 января. УНН. Пентагон может отправить в Сирию несколько сотен военнослужащих США для безопасного проведения операции по выводу американского контингента из страны. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN, передает УНН.

По словам источников CNN в Пентагоне, в ведомстве рассматривают в настоящее время планы, предусматривающие направление в Сирию нескольких сотен американских военных. Как объясняет телеканал для транспортировки людей и оборудования могут потребоваться дополнительные самолеты и вертолеты, а также другие средства. Кроме того, может возникнуть необходимость в дополнительном контингенте для обеспечения безопасности.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации Белого дома ранее сообщила, что американский президент Дональд Трамп якобы согласился предоставить четыре месяца на вывод войск с территории Сирии.

Напомним, в Пентагоне заявили, что вывод американских войск из Сирии имеет утвержденные стандарты и не будет носить произвольный характер.

Как информировал УНН, 19 декабря Соединенные Штаты сообщили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.

После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, который уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал другие страны способными "позаботиться о Исламское государство" без США.

После этого, Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.