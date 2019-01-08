УПЦ КП в Крыму до оккупации была изгоем - Джемилев

КИЕВ. 8 января. УНН. Крымскотатарский лидер Мустафа Джемилев рассказал о положении Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) на территории Крымского полуострова до оккупации Россией в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью для издания Крим.Реалии.

"Пока идет оккупация, будут продолжаться преследования украинской церкви. Даже при независимой Украине, еще до оккупации, УПЦ КП находилась в положении изгоя. Митрополит Лазарь (митрополит Симферопольский и Крымский УПЦ МП - ред.) называл ее "еретической" церковью, и когда создавалось объединение с участием всех конфессий, он категорически отказался принимать туда УПЦ КП. Тогда, по решению Меджлиса, муфтият Крыма тоже не вошел в эту структуру. Сейчас Русская православная церковь уже не может ссылаться на "неканоничность" ПЦУ, но она будет создавать препятствия в ее деятельности", - отметил крымскотатарский лидер.

В частности, Джемилев добавил, что пока будет продолжаться оккупация полуострова, продолжаться и преследования украинской церкви.

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В свою очередь, священник Православной Церкви Украины (ПЦУ) иеромонах Меркурий (Скороход) рассказал о современной ситуации ПЦУ в Крыму.

"Сейчас мы можем совершать богослужения не только во внутреннем церковном пространстве Украины, но и имеем выход в православный мир ... Сейчас Русская православная церковь уже не может ссылаться на" неканоничность "ПЦУ, но она будет создавать препятствия в ее деятельности", - заявил Скороход.

Как сообщал УНН, 5 января состоялась процедура подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

А уже на следующий день, 6 января, Томос доставили в Украину.

Сегодня в Соборе Святой Софии состоялась праздничная литургия при участии Президента Украины Петра Порошенко и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, на которую в Софии Киевской привезли оригинал Томоса.

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Также напомним, что по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.