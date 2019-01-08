Нидерланды готовы оказать юрпомощь семьям жертв катастрофы MH17 бесплатно

КИЕВ. 8 января. УНН. Правительство Нидерландов планирует помочь семьям и близьким жертв авиакатастрофы рейса MH17 на Донбассе добиться компенсации, передаёт УНН со ссылкой на De Telegraaf.

"Родственники жертв катастрофы рейса MH17 в Украине могут получить бесплатную юридическую помощь, если они хотят присоединиться к уголовному делу в качестве потерпевшей стороны. Если суд уже начался, они могут подать иск о возмещении понесенного ущерба", - сообщает издание.

Отмечается, что министр юстиции и безопасности страны Ферд Грапперхаус написал соответствующее письмо в понедельник в парламент. Он объясняет, что подача исков родственниками в этом случае является юридически очень сложной процедурой. Министр советует заинтересованным сторонам получить экспертную консультацию по этому вопросу.

Предполагается, что в течение пяти лет состоится судебный процесс по делу об авиакатастрофе.

Как сообщал УНН, Нидерланды рассматривают возможность возбудить дело против России в международном суде после того, как Кремль отказался признавать свою ответственность за сбивание гражданского авиалайнера рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек, многие из которых были гражданами Нидерландов.