НАПК разобралось с "Оперой" в Днепре, приписываемую Павелко

КИЕВ. 8 января. УНН. Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции установило отсутствие нарушений в сделках по продаже Андреем Павелко днепровского культурно-развлекательного центра "Опера". Об этом говорится в решении НАПК, опубликованном на сайте по итогам полной проверки деклараций нардепа за 2015-2017 годы, передает УНН.

Так, НАПК установило, что Павелко, с 6 декабря 2005 года по 28 января 2008 года, приобрел в собственность комплекс нежилых помещений, которые в дальнейшем, путем реконструкции, были преобразованы в культурно-развлекательный комплекс "Опера". В январе 2010 года Павелко и ООО "Индастриал Билдинг Компани" заключили договор купли-продажи недвижимого имущества. Тогда же Павелко передал Обществу нежилые помещения "Оперы", а Общество рассчиталось за них с Павелко средствами, полученными в кредит в ПАО "Родовид Банк", - говорится в решении НАПК.

Также в НАПК сообщили, что Павелко погасил свои кредитные обязательства перед ПАО "Родовид Банк".

"За счет полученных средств субъектом декларирования погашены его кредитные обязательства перед ПАО "Родовид Банк", полученные для покупки указанного объекта недвижимого имущества", - говорится в решении.

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В 2012 году договор купли-продажи недвижимого имущества был признан недействительным судом. Решением суда было установлено исключительно факт недействительности договоров.

"Но никаких обязанностей для сторон договоров, в том числе, вернуть полученное, решение суда не предусматривало. Соответственно, субъект декларирования денежные средства ООО "Индастриал Билдинг Компани" не возвращал, а объекты недвижимости не были возвращены в его собственность", - говорится в решении НАПК со ссылкой на объяснение декларанта.

Соответственно, никаких данных о проданном КРК "Опера" Павелко вносить в свою декларацию не обязан.

Напомним, ранее ряд активистов тиражировал в СМИ информацию о якобы принадлежности "Оперы" Павелко и подавал это как нарушение с его стороны, в частности, в контексте заполнения деклараций.

Также напомним, сам Павелко распространение в средствах массовой информации различных коррупционных обвинений в свой адрес назвал элементом заказной кампании.