СМИ: Элладская церковь начала рассмотрение вопроса признания ПЦУ

КИЕВ. 8 января. УНН. Элладская церковь на сегодняшнем заседании своего священного синода приняла решение передать в архиерейский собор этой церкви рассмотрение дела о признании новосозданной автокефальной Православной Церкви Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на профильное издание Cerkvarium.

"На сегодняшнем заседании священного синода Элладской церкви было принято решение передать в архиерейский собор этой церкви рассмотрение дела о признании новосозданной автокефальной Православной Церкви Украины. Архиерейский собор будет реагировать окончательно на письма от Патриарха Московского Кирилла и Вселенского Патриарха", - сообщает издание, указывая, что информацию подтверждено на официальном сайте Элладской церкви.

По данным источников Cerkvarium, архиерейский собор Элладской церкви может собраться уже в феврале 2019 года.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину.