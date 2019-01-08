Украина сейчас не готова вступить ни в ЕС, ни в НАТО - Климкин

КИЕВ. 8 января. УНН. Современная Украина не готова к членству в Европейском Союзе и НАТО. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" 8 января, передает корреспондент УНН.

По словам министра, вступление Украины в ЕС и НАТО - это история, которая имеет среднесрочную перспективу.

"Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или за два, никогда не верьте. Это - чистая ложь и введение людей в заблуждение. Но, если кто-то вам говорит, что это дело минимум на 30 лет - тоже не верьте, поскольку опыт свидетельствует совсем о другом", - отметил Климкин.

По его словам, путь Украины к членству в НАТО несколько проще, чем в Евросоюз.

"Нам нужен консенсус внутри НАТО, и нужно что-то сделать еще в Украине, поскольку мы сами не готовы", - подчеркнул он.

"Если будем по-настоящему работать и будем меняться, поскольку так, как сегодня (меняется - ред.) Украина, она в ЕС ни за год, ни за два, ни за пять не вступит, так же и в НАТО", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина станет членом Европейского Союза и НАТО за годы, а не десятилетия.