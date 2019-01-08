Захваченные моряки нужны России для "технологической игры" – Климкин

КИЕВ. 8 января. УНН. Россия, вероятно, будет использовать вопрос освобождения украинских моряков, захваченных возле Керченского пролива российскими силовиками, для "технологической игры" на фоне предстоящих выборов в Украине. Об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" 8 января, передает корреспондент УНН.

"Всем прекрасно понятно, что сначала будет суд – так будет играть Россия", – сказал Климкин, отвечая на вопрос о судьбе захваченных возле Керченского пролива украинских моряков.

"Россия будет играть на выборы, и все наши друзья и партнеры, которые разговаривали и с российским президентом, и со всеми, говорят: у нас очень четкое чувство внутри, что они будут играть на выборы. То есть, это не значит, что они не могут быть освобождены до выборов, но то, что будет игра технологическая на выборы – или на президентские, или на парламентские, и это касается не только моряков, это касается других политических заключенных – это сто процентов", – сказал Министр.

Отвечая на вопрос ведущего, значит ли это, что до выборов никого из украинцев не удастся освободить из российских тюрем, Министр сказал, что все же надеется на их освобождение.

"Я очень надеюсь. Мы на это работаем, стараемся помочь", – заявил Климкин.

На вопрос о том, установлен ли украинскими дипломатами на сегодняшний день контакт с российской стороной, Климкин заявил, что имеет "контакты со всеми – и официальные, и неофициальные".

Как сообщал УНН, в начале года президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным призвал соблюдать режим прекращения огня на Донбассе и освободить захваченных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека – военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.