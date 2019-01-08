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ЦИК зарегистрировала второго кандидата в президенты

ЦИК зарегистрировала второго кандидата в президенты

КИЕВ. 8 января. УНН. Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала второго кандидата на пост Президента Украины. Соответствующее решение приняла ЦИК на своем заседании, передает корреспондент УНН.

Им стал народный депутат Украины Сергей Каплин.

"За" проголосовало 11 из 12 членов ЦИК, присутствующих на заседании. Представитель от "Батькивщины" в ЦИК Андрей Евстигнеев воздержался при голосовании.

Ранее ЦИК утвердила сметы на выборы Президента и нардепов.

Как сообщал УНН, в Украине 31 декабря 2018 года стартовала президентская предвыборная кампания. Сейчас пятеро претендентов подало документы в ЦИК для участия в предстоящих президентских выборах.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, кандидатуры
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