ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты

КИЕВ. 8 января. УНН. Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала еще трех кандидатов на пост Президента Украины. Соответствующие решение было принято на заседании ЦИК, передает корреспондент УНН.

Официальными кандидатами в президенты стали: экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, лидер Аграрной партии Виталий Скоцик и городской председатель Львова Андрей Садовый.

После этого Виталий Скоцик получил удостоверение кандидата в Президенты Украины от Председателя ЦИК Татьяны Слипачук. Другие кандидаты в президенты отсутствовали на заседании.

Таким образом, по состоянию на 8 января 2019 года, ЦИК официально зарегистрировала уже пять кандидатов в президенты.

Как сообщал УНН, ЦИК официально зарегистрировала первого и второго кандидата в президенты.

В то же время комиссия отказала в регистрации кандидатом на пост Президента Украины Владимиру Ратушу.