В МИД прокомментировали возможность введения биометрического визового режима с РФ

КИЕВ. 8 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что "фильтрация" граждан России, которые едут в Украину, должна быть всегда, и не исключает введения биометрического визового режима с Российской Федерацией. Об этом он заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1" 8 января, передает корреспондент УНН.

"Я считаю, что фильтрация (российских граждан мужского пола в возрасте до 60 лет с РФ - ред.), очень правильная, умная фильтрация должна быть всегда. Для чего мы снимаем и ввели биометрические данные для россиян? А для чего мы это отслеживаем, для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение, тогда фильтрация есть, нет военного положения - нет", - сказал он.

Отвечая на вопрос ведущего, Климкин отметил, что, по его мнению, если ввести обычный визовый режим с Россией, он никогда не будет работать.

"Если визовый режим с РФ - это только биометрический. Другой режим не будет работать по определению", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины после отмены военного положения сохранил ограничения на въезд в страну для мужчин с РФ в возрасте от 16 до 60 лет.