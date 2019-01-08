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Суд отменил запрет главы ВР на командировки нардепов в пленарные недели

Суд отменил запрет главы ВР на командировки нардепов в пленарные недели

КИЕВ. 8 января. УНН. Окружной административный суд Киева принял решение о частичном удовлетворении административного иска к главе Верховной Рады Андрею Парубию о признании противоправным запрета депутатских командировок в пленарные недели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил абзац третий пункта 4 распоряжения председателя ВРУ,.. где речь идет о том, что не осуществляются командировки народных депутатов в недели, которые отведены для пленарных заседаний парламента в соответствии с календарным планом работы очередной сессии ВР, кроме командировок для участия в официальных парламентских делегациях", - говорится в сообщении.

Также суд признал противоправными действия спикера по подготовке и направлении письма, которым отказано в согласовании командировки народных депутатов Украины.

Рассмотрение этого дела длилось с марта 2018 года.

Напомним, в КИУ рассказали, кто из нардепов в декабре не голосовал в Раде.

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы
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