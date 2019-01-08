Эксперт рассказал, что грозит Кириллу за Томос для Украинской церкви

КИЕВ. 8 января. УНН. За "провал украинской направлении" патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл может быть уволен с должности, а на его место придет доверенный российского президента Путина митрополит Тихон. Такое мнение высказал религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.

"Именно на Патриархе РПЦ Кирилле и на (главе отдела внешних связей РПЦ - ред.) Митрополите Иларионе Алфееве, в большей степени на Иларионе, лежит ответственность за "провал украинского направления", поскольку именно он курировал эти все вопросы, ездил по церквям, вел переговоры и, как сказал патриарх Варфоломей о нем, очень много врал. Руководство России может лишить Алфеева должности и даже может лишить патриарха должности, поскольку в РФ очень давно ходят слухи, что в Кремле недовольны патриархом, поскольку он притягивает на себя негативное отношение россиян, а патриарх ассоциируется как верховная церковная власть с Путиным, и в Кремле считают, что это влияет на рейтинг Путина", - отметил эксперт.

По его словам, у президента РФ есть доверенное лицо - митрополит Тихон (Шевкунов), который, скорее всего, и будет назначен Кремлем следующим патриархом.

При этом он добавил, что патриарх в РПЦ избирается на церковном соборе. Им может стать человек, имеющий опыт управления церковной областью в течение 5 лет. В мае 2018 Тихона назначили руководителем Псковской епархии, что позволяет ему официально иметь опыт управления епархией.

Как отметил религиовед, при наличии политической воли в РФ может быть созван Поместный Собор, который "уберет" Кирилла, изменит норму о 5 лет в уставе, а также назначит Шевкунова патриархом.

"Такой сценарий достаточно вероятен. Вопрос только, когда он произойдет и каким образом", - добавил Горевой. При этом он уточнил, что российские власти могут освободить место патриарха РПЦ, отправив его в "лучший небесный мир". Однако когда Тихон придет на его место, нынешний патриарх Кирилл покажется "очень цивилизованным, коммуникабельным и гибким".

"Тихон гораздо более принципиальный, консервативный, чем этот. И если Кирилл, несмотря на те реалии, которые есть в России, является человеком западного типа, он открыт для западного мира - даже тех же римо-католиков, этот - изоляционист. Он верит в то, что русская культура самодостаточна, немного старообрядец. И поэтому, я думаю, Шевкунов поведет РПЦ к мощной церковной изоляции", - добавил эксперт.

Следует отметить, что народный депутат (БПП) Владимир Арьев отметил, со ссылкой на "очень серьезный источник", что поскольку патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) не справился с задачей сорвать томос для Украины, Путин через некоторое время планирует его уволить.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо к Вселенскому Патриарху Варфоломею с призывом отказаться от создания новой церкви в Украине.

Элладская церковь на сегодняшнем заседании своего священного синода принял решение передать в архиерейского собора этой церкви рассмотрение дела о признании вновь автокефальной Православной Церкви Украины.