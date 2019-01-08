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Украина может получить два транша по програмне Stand-by до конца года – МВФ

Украина может получить два транша по програмне Stand-by до конца года – МВФ

КИЕВ. 8 января. УНН. Украина может получить второй и третий транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA) до конца 2019 года. Об этом говорится в новом отчёте МВФ, опубликованом во вторник, передаёт УНН.

Так, в отчёте указаны три даты, на которые запланированы просмотры выполнения Украиной условий программы. После этих проверок МВФ принимает решение о выделении следующего транша.

Первая проверка состоялась 18 декабря 2018 года.

Выделение второго и третьего траншей предусмотрены после проверок МВФ 15 мая и 15 ноября 2019 года. Суммы спланированных траншей равнозначны - по 1,3 млрд доларов США.

Напомним, 21 декабря Украина получила первый транш на сумму около 1,4 млрд долл. США по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA).

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, транш
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