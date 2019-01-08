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На март назначена еще одна апелляция о возвращении Украине "скифского золота" - Нищук

На март назначена еще одна апелляция о возвращении Украине "скифского золота" - Нищук

КИЕВ. 8 января. УНН. Министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что апелляционную жалобу, которую подал музей временно оккупированного Крыма, в деле о возврате "скифского золота" в Украину рассмотрят в марте 2019 года. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Все понимают, что Российская Федерация не напрямую, а через так называемый, якобы, музей Крыму подает апелляции. Этот процесс тянется. На март назначена очередная апелляция, как мне говорили, уже одна из последних. Мы надеемся, конечно, что она будет отклонена", - сказал Нищук.

Как сообщал УНН, "скифское золото" находится в музее Амстердама.

Отметим, Киев и музеи оккупированного Крыма в течение некоторого времени вели судебную тяжбу за возвращение коллекции золота. 14 декабря 2016 года суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине.

После этого музеи оккупированного Крыма подали апелляцию на решение суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, скифское золото
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