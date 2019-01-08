В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег

КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщает CNBC, Весельницкой выдвинуто уголовные обвинения в препятствовании правосудию по гражданскому делу о незаконном возмещении налогов на сумму 230 млн долларов с участием "коррумпированных российских чиновников". В этом деле она выступает адвокатом. Обвинение в США заявляет, что в деле US vs. Prevozon Holdings Весельницкая представила суду декларацию якобы независимо составленную российским правительством, на самом деле же тайно сотрудничала с правительством России.

СМИ отмечает, что дело по которому Весельницкой предъявлено обвинение не касается встречи с представителями штаба Трампа.

Касательно встречи, то издание сообщает следующее: "в "Башне Трампа" в 2016-м году присутствовали сын и зять Трампа и руководители его избирательного штаба. Американцам обещали компромат на соперницу Трампа по избирательной кампании Хиллари Клинтон, но в итоге они не получили обещанного. Сторонники Трампа, после обнародования информации о встрече, называли ее провокацией. Сам Трамп младший, который принимал участие во встрече, заявил, что Весельницкая не имела обещанной информации о Клинтон и перевела разговор не темы усыновления российских детей в США и Акта Магнитского".

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