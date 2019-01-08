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Порошенко дал Филарету звание Героя Украины

Порошенко дал Филарету звание Героя Украины

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко присвоил Патриарху Киевскому Филарету звание Герой Украины с вручением ордена Государства. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины, передает УНН.

"Звания Герой Украины Филарет удостоен за выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной Церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъема авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ Петр Порошенко подписал сегодня, 8 января.

"Еще не придумано той меры, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание Герой Украины", - отметил Порошенко на своей странице в Facebook.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Филарет останется духовным лидером украинской церкви.

Источник: УНН
Теги: Украина, Герой Украины, Филарет, Петр Порошенко
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