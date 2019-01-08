В Минкультуры не исключили, что и в 2019-м Украине не вернут "скифское золото"

КИЕВ. 8 января. УНН. Возвращение коллекции "скифского золота" в Украину в этом году остается под вопросом из-за длительных судебных разбирательств, которые тянутся многие годы. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает УНН.

"Я не буду забегать вперед и говорить, что в этом году она (коллекция скифского золота - ред.) будет возвращена, потому что мы знаем, что все эти судебные процессы тянутся много лет", - сказал Нищук.

Как сообщал УНН, следующее рассмотрение апелляции по делу о возврате "Скифского золота" в Украине состоится в марте 2019 года.

Сейчас "скифское золото" находится в музее Амстердама.

Отметим, Киев и музеи оккупированного Крыма в течение некоторого времени вели судебную тяжбу за возвращение коллекции золота. 14 декабря 2016 года суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине.

После этого музеи оккупированного Крыма подали апелляцию на решение суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украина.