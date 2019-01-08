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В Киеве ограбили квартиру нардепа

В Киеве ограбили квартиру нардепа

КИЕВ. 8 января. УНН. В Киеве ограбили квартиру, где живет семья народного депутата Украины Виктора Кривенко. Об этом сообщил сам Кривенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики в которых детей крестили ...", - написал Кривенко.

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В декларации Виктора Кривенко указана только одна квартира в Киеве. Она принадлежит гражданке Украины Маципуре Алле Анатольевне и находится в безвозмездном пользовании Кривенко.

Как сообщал УНН, член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак написала на своей странице в Facebook, что ее свекровь посетили "интеллигентные" грабители, украли только куртку.

Источник: УНН
Теги: Киев, ограбления, нардепы
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