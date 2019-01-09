В билетоматах польсокого города Лодзь появилась украинский язык

КИЕВ. 9 января. УНН. В мобильных билетоматах польского города Лодзь появилась возможность выбора украинского языка. Вскоре украинцы смогут включить украинский язык на 21 стационарных устройствах. Это еще одно удобство для граждан Украины, которые все чаще покупают временные билеты или же месячные проездные. Об этом сообщает польский интернет портал transport-publiczny, передает УНН со ссылкой на Poland2day.

"В некоторых билетоматах, установленных в транспортных средствах Лодзи, появилась возможность выбрать другой язык. После польского, английского и немецкого теперь на устройствах публикуется информация также на украинском языке. Новинка изначально касалась лишь небольшой группы билетоматов, и сегодня начинается базовый этап внедрения решения", - говорится в сообщении польского издание.

Добавляется, что в городе уже можно заказать Карту мейску (проездной) на украинском языке. В Лодзи протестировали пробный вариант в 50 билетоматах, а начиная от 18 декабря начали активно внедрять украинский язык на 737 устройствах, установленных в транспортных средствах. Не будет украинского языка только в самых старых типах билетных автоматов, которые установлены в части автобусов Solaris. В течение следующих двух недель вариант выбора украинского языка будет также включать 21 стационарный билетный автомат.

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"Это уже не первый жест помощи для украиноязычных людей, которые пользуются услугами городского перевозчика Лодзи. На украинском языке доступны бумажные бланки на получение Migawki, на сайте МПК-Лодзь есть информация на украинском языке о тарифах, контроле билетов и правилах перевозки животных и багажа", - добавляется в сообщении.

Приблизительно 8 тысяч украинцев оформили проездные документы за один год. Из-за того, что в городе проживает много украинцев и все они активно используют услуги городского транспорта, власти Лодзи решили сделать доступным украинский язык в автоматах по продаже билетов.

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В частности, в издании добавляется, что глава одного из районов Варшавы обратился в Управление общественного транспорта с призывом ввести украинский язык в столичных автоматах по продаже билетов.

"Граждане Украины в Варшаве живут, работают, учатся и платят налоги . В связи с этим я обратился в Управление городского транспорта с призывом как можно скорее ввести украинский язык в билетных автоматах. Этот тип решения облегчит жизнь украинским гражданам и покажет, что Варшава — открытый город, который заботится о комфорте всех жителей", - говорит глава одного из столичных районов Кшиштоф Стшалковский.

Как сообщал УНН, от 500 тысяч до 1 миллиона украинцев могут оставить польский рынок труда и переехать на заработки в Германию вследствие принятия там нового закона об иммиграции.