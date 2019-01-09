Бразилия официально проинформировала ООН о выходе из договора о миграции

КИЕВ. 9 января. УНН. Новое правительство Бразилии официально сообщило ООН о выходе из Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Об этом сообщила во вторник газета Estado de Sao Paulo со ссылкой на источники во всемирной организации, передает УНН.

По информации издания, в ООН решение Бразилии восприняли с беспокойством. Представители всемирной организации расценивают произошедшее как знак того, что новые бразильские власти готовы кардинально пересмотреть не только свои отношения с ней, но и участвовать в многосторонних соглашениях. Источники отметили скорость действий бразильского правительства — сообщение о выходе из договора о миграции направлены через восемь дней после формирования нового Кабмина.

Как ранее писал УНН, Бразилия сообщала , что выйдет из Глобального договора о безопасной, упорядоченную и легальную миграцию после вступления в должность избранного президента республики Жаира Болсонару.

Болсонару выразил соболезнования в связи с тем, что бывший министр иностранных дел страны Алоиз Нуньес подписал документ. Нынешний глава МИД Эрнесту Араужу, который возглавил внешнеполитическое ведомство после вступления Болсонару на должность, отметил, что договор — “неподходящий инструмент решения проблемы”, так как “иммиграция должна восприниматься не как глобальный вопрос, а в соответствии с реалиями и суверенитетом каждой страны”.

Напомним, 10 декабря участники межминистерской конференции ООН в Марракеше одобрили Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Во встрече приняли участие делегаты более чем из 150 стран мира, включая Россию.

После чего, 19 декабря, участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 19 декабря, большинством голосов приняли Миграционный пакт. Документ одобрили 152 государства. Пять стран — Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты — выступили против. Еще двенадцать членов ООН воздержались, в их числе — Австрия, Австралия, Болгария, Италия и Швейцария.

Соединенные Штаты не участвовали в конкретных переговорах по разработке документа. В Германии пакт вызвал бурную дискуссию, однако в результате ФРГ проголосовала за его принятие. В Бельгии следствием спора о миграционном пакт ООН стала правительственный кризис.