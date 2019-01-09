Напряженность вокруг Сирии или Украины приведет к новым санкциям - Всемирный банк

КИЕВ. 9 января. УНН. Усиление напряженности вокруг Сирии или Украины способно привести к введению новых санкций и подрыва доверия к региону, говорится в опубликованном во вторник январском докладе Всемирного банка (ВБ) “Перспективы мировой экономики”, передает УНН. В этом году документ носит название “Потемневший небосвод”.

“Замедление или отмены структурных реформ в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Турции и Украины вызовет рост политической неопределенности, а усиление напряженности вокруг Сирии или Украины способно привести к введению новых санкций и подрыва доверия к региону”, — перечисляет ВБ риски развития экономик стран Европы и Центральной Азии.

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Специалисты считают, что риски ухудшения ситуации в регионах представляются более весомыми.

“Наиболее важная возможность эскалации финансовых потрясений в Турции и массовых банкротств банков в этой стране. Несмотря на ограниченность прямых связей между Турцией и другими странами региона, усиление финансовых проблем в этой стране может подтолкнуть инвесторов к проведению переоценки своих инвестиций в регион, что, вполне возможно, может вызвать отток капитала, девальвации валют и удорожание заимствований”, - подчеркивают авторы доклада.

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В ВБ считают, что “вследствии высокого государственного и частного долга страны Центральной Европы склонны к финансовому давлению”.

По оценкам авторов доклада, в 2018 году темпы роста экономики в Европе и Центральной Азии замедлились до 3,1%, что “стало отражением ослабления экономической активности в Турции во второй половине года”.

“Темпы экономического роста в странах региона, за исключением Турции, остались на прежнем уровне — 2,9%, так как замедление экономической активности в западной части региона, в том числе в Болгарии и Румынии, было компенсировано ускорением темпов экономического роста в восточной части региона благодаря повышению цен на нефть”, - отмечают специалисты.

Напомним, по прогнозам Всемирного банка государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшится с 67,2% в этом году до 64,8% в 2019 году.