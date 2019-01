Манафорт обсуждал "мирный план" по Украине с российской стороной

КИЕВ. 9 января. УНН. Бывшего политтехнолога "Партии регионов" и главу предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта подозревают в обсуждении "мирного плана" по Украине с русским Константином Килимником. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Ошибка команды защиты Манафорта, которая не смогла правильно закрасить части своего предоставления в суде, позволила американским СМИ узнать о ранее неизвестных подозрения специального прокурора США Роберта Мюллера в отношении бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа.

В представлении в суде, часть которого по согласованию должна была быть скрыта (традиционно части текста “заливаются черным”), команда защиты допустила техническую ошибку. Если выделить закрашеные черным строки на страницах представления и скопировать их в окно редактора Notepad, форматирование, примененное к тексту, исчезает и можно прочитать текст, адвокаты имели скрыть.

Из текста представления становится понятно, что Мюллер обвиняет Манафорта в передаче данных опросов общественного мнения во время президентской кампании 2016-го года его бизнес-партнеру Константину Килимнику, которого подозревают в связях с российской разведкой.

When Paul Manafort’s lawyers submitted their latest pleading in federal court, they * tried * to redact some portions. They failed. You can copy the text right from underneath the black boxes. * facepalm * https://t.co/2gvYqsmE0i — David Martosko (@dmartosko) 8 января 2019

В документе также говорится о том, что Манафорт и Килимник обсуждали “мирный план для Украины” во время встречи в 2016-м году. В обоих случаях защита Манафорта утверждал о том, что Манафорт не может вспомнить деталей встреч и общения.

Американские журналисты сообщили, что Килимник и Манафорт обсуждали “мирный план”, который отличается от того, который в свое время пытался передать администрации США украинский народный депутат Андрей Артеменко.

Неизвестно, какой именно план обсуждали Килимник и Манафорт.

Felix Sater confirms to me that the Ukraine peace plan Manafort and Kiliminik discussed is NOT the same Ukraine peace plan he, Michael Cohen and Andrey Artemenko wrote and passed on to Michael Flynn — Ben Wieder (@benbwieder) 8 января 2019

Обозреватели прокомментировали и возможную значимость информации о том, что подозреваемый в связях с Россией Килимник получал данные опросов общественного мнения в США накануне выборов президента.

“Чего бы Манафорт делился данными опросов с русскими, если не для того, чтобы помочь им настроить работу кампании в поддержку Трампа в социальных сетях? Потенциально это значительный доказательство заговора”, — твитит американский политический аналитик Макс Бут.

Why would Manafort share polling data with the Russians unless it was to help them target their pro-Trump social media campaign? This is potentially very significant evidence of collusion. https://t.co/CAUO09BGCU — Max Boot (@MaxBoot) 8 января 2019

Напомним, приговор бывшему главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту будет предварительно вынесено 5 марта. Такое решение вынес федеральный судья, после того, как специальный прокурор США в “российской делу” Роберт Мюллер обвинил Манафорта в нарушении соглашения о признании вины.