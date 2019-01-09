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Манафорт обсуждал "мирный план" по Украине с российской стороной

Манафорт обсуждал "мирный план" по Украине с российской стороной

Манафорт

КИЕВ. 9 января. УНН. Бывшего политтехнолога "Партии регионов" и главу предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта подозревают в обсуждении "мирного плана" по Украине с русским Константином Килимником. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Ошибка команды защиты Манафорта, которая не смогла правильно закрасить части своего предоставления в суде, позволила американским СМИ узнать о ранее неизвестных подозрения специального прокурора США Роберта Мюллера в отношении бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа.

В представлении в суде, часть которого по согласованию должна была быть скрыта (традиционно части текста “заливаются черным”), команда защиты допустила техническую ошибку. Если выделить закрашеные черным строки на страницах представления и скопировать их в окно редактора Notepad, форматирование, примененное к тексту, исчезает и можно прочитать текст, адвокаты имели скрыть.

Из текста представления становится понятно, что Мюллер обвиняет Манафорта в передаче данных опросов общественного мнения во время президентской кампании 2016-го года его бизнес-партнеру Константину Килимнику, которого подозревают в связях с российской разведкой.

В документе также говорится о том, что Манафорт и Килимник обсуждали “мирный план для Украины” во время встречи в 2016-м году. В обоих случаях защита Манафорта утверждал о том, что Манафорт не может вспомнить деталей встреч и общения.

Американские журналисты сообщили, что Килимник и Манафорт обсуждали “мирный план”, который отличается от того, который в свое время пытался передать администрации США украинский народный депутат Андрей Артеменко.

Неизвестно, какой именно план обсуждали Килимник и Манафорт.

Обозреватели прокомментировали и возможную значимость информации о том, что подозреваемый в связях с Россией Килимник получал данные опросов общественного мнения в США накануне выборов президента.

“Чего бы Манафорт делился данными опросов с русскими, если не для того, чтобы помочь им настроить работу кампании в поддержку Трампа в социальных сетях? Потенциально это значительный доказательство заговора”, — твитит американский политический аналитик Макс Бут.

Напомним, приговор бывшему главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту будет предварительно вынесено 5 марта. Такое решение вынес федеральный судья, после того, как специальный прокурор США в “российской делу” Роберт Мюллер обвинил Манафорта в нарушении соглашения о признании вины.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Партия регионов, Дональд Трамп, Пол Манафорт
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