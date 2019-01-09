Новым главой аппарата Пентагона назначен Эрик Чунинга

КИЕВ. 9 января. УНН. Эрик Чунинг назначен новым главой аппарата министерства обороны США вместо ушедшего в отставку Кевина Суини. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Пентагона, передает УНН.

"Эрик Чунинг занял пост главы аппарата министра обороны. С октября 2017 Чунинг занимал должность заместителя помощника министра обороны по вопросам промышленной политики", - говорится в заявлении.

Напомним, Суини ушел в отставку 5 января. В конце декабря свой пост покинула пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт вслед за отставкой главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Обязанности главы Пентагона в настоящее время исполняет его первый заместитель Патрик Шанахан. Маттис в просьбе об отставке сообщил, что решил покинуть пост из-за расхождения во взглядах с президентом Дональдом Трампом.