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Новым главой аппарата Пентагона назначен Эрик Чунинга

Новым главой аппарата Пентагона назначен Эрик Чунинга

КИЕВ. 9 января. УНН. Эрик Чунинг назначен новым главой аппарата министерства обороны США вместо ушедшего в отставку Кевина Суини. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Пентагона, передает УНН.

"Эрик Чунинг занял пост главы аппарата министра обороны. С октября 2017 Чунинг занимал должность заместителя помощника министра обороны по вопросам промышленной политики", - говорится в заявлении.

Напомним, Суини ушел в отставку 5 января. В конце декабря свой пост покинула пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт вслед за отставкой главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Обязанности главы Пентагона в настоящее время исполняет его первый заместитель Патрик Шанахан. Маттис в просьбе об отставке сообщил, что решил покинуть пост из-за расхождения во взглядах с президентом Дональдом Трампом.

Источник: УНН
Теги: США, Пентагон, отставка, назначения
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