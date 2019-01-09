Отношение чехов к Украине улучшилось - исследование

КИЕВ. 9 января. УНН. Отношение жителей Чехии в Украине улучшилось, сообщил чешский Центр исследований общественного мнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По состоянию на декабрь 2018 положительно к Украине относятся 62% чехов, отрицательно — 23%. В января 2015 года положительное отношение к Украине высказывали 49% чехов, отрицательное — 35%.

Лучше отношение чехов к Словакии (95%), Польше (91%), Венгрии и Австрии (по 89%), хуже всего — к Саудовской Аравии (28%), Сирии (25%) и Ирану (22%).

К России положительно относятся 58% чехов, отрицательно — 33%.

Чешский Центр исследований общественного мнения обнародовал отношение чехов к отношениям с некоторыми странами. На декабрь 2018 положительно оценивают отношения с Украиной 62%, отрицательно — 23%. С 2015 г.. Положительная оценка выросла на 13%, отрицательная — уменьшилась на 12%. И это — лучшая динамика pic.twitter.com/s3Bo2UD7nW — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 8 января 2019

Напомним, Государственное предприятие “Украэрорух” заявил о внедрении новой системы наблюдения за воздушным пространством Украины, аппаратуру для которой заказало в Чехии.