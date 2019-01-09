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Отношение чехов к Украине улучшилось - исследование

Отношение чехов к Украине улучшилось - исследование

КИЕВ. 9 января. УНН. Отношение жителей Чехии в Украине улучшилось, сообщил чешский Центр исследований общественного мнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По состоянию на декабрь 2018 положительно к Украине относятся 62% чехов, отрицательно — 23%. В января 2015 года положительное отношение к Украине высказывали 49% чехов, отрицательное — 35%.

Лучше отношение чехов к Словакии (95%), Польше (91%), Венгрии и Австрии (по 89%), хуже всего — к Саудовской Аравии (28%), Сирии (25%) и Ирану (22%).

К России положительно относятся 58% чехов, отрицательно — 33%.

Напомним, Государственное предприятие “Украэрорух” заявил о внедрении новой системы наблюдения за воздушным пространством Украины, аппаратуру для которой заказало в Чехии.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Украина, рейтинги, исследование
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