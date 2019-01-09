Япония купит необитаемый остров для переноса туда авиации США

КИЕВ. 9 января. УНН. Министерство обороны Японии решило купить за 16 млрд иен (более 147 млн долларов) необитаемый остров Маге в префектуре Кагосима на юго-западе страны, чтобы перенести туда массированные учения палубных самолетов с авианосцев ВМС США. Предварительное соглашение будет подписано уже на этой неделе. Об этом сообщает в среду газета Yomiuri, передает УНН.

Сам остров, который сейчас почти полностью принадлежит частной компании из Токио, будет передан военным властям до конца марта. Обучение авиации, в ходе которых отрабатываются взлеты и посадки самолетов на палубу авианосцев, сопровождаются большим шумом и вызывают в Японии протесты населения и органов местного самоуправления.

Поэтому они были перенесены почти безлюдный отдаленный остров Иводзима. Однако он расположен слишком далеко - более чем в 1,2 тысячи километров от Токио.

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В результате еще в 2011 году военные двух стран решили проработать вопрос о размещении полигона для таких тренировок на острове Маге. Он расположен всего в 400 км от авиабазы морской пехоты США Ивакуни на юго-востоке острова Хонсю, куда сейчас переведены около 60 самолетов палубной авиации США.

На острове Маге площадью 8 кв. км предполагается построить аэродром и другие объекты вооруженных сил Японии. Впоследствии они будут использоваться совместно с американской авиацией, в частности, с авианосца ВМС США Ronald Reagan.

Как сообщал УНН, вооруженные силы США намерены разместить в японской префектуре Окинава реактивные системы залпового ракетного огня (РСЗО) HIMARS и провести в течение этого года первые учения с их применением.