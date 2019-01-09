Пристайко: еще один корабль НАТО приплывет в Черное море

КИЕВ. 9 января. УНН. Военный корабль Нидерландов, возглавил одну из постоянно действующих групп НАТО планирует зайти в Черное море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко, которое он сделал в интервью для одного из украинских телеканалов.

“Есть действующие группы — сейчас, например, одну из групп возглавили Нидерланды, а нидерландский корабль только принял управление, они собираются зайти в Черное море”, — заявил посол.

Пристайко рассказал, что военные корабли все чаще заходят в Черное море.

В частности, посол объяснил, что конвенция о режиме проливов (конвенция Монтре), которая регулирует международное судоходство в черноморских проливах, имеет ограничивать количество и тоннаж военных судов, не принадлежащих странам вокруг Черного моря, а также то, насколько долго они могут находиться в Черном море.

Из-за этого, по словам Пристайко, НАТО использует ротационный принцип — одни корабли будут менять другие.

В свою очередь, украинский дипломат при НАТО акцентировал внимание на том, что в корабли НАТО не смогут зайти в Азовское море без согласия Украины и России. Сама Россия, по его словам, уже заявляла, что подобного не случится.

“То есть этот процесс значительно затруднен. Не вижу, почему бы НАТО шло на провокации. В принципе, НАТО никого не собирается провоцировать, Россию в первую очередь”, — резюмировал эту тему Пристайко.

Напомним, в понедельник десантный корабль ВМС США Fort McHenry зашел в румынский порт Констанцу в Черном море. Корабль Fort McHenry может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Также на борту корабля размещен площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

После этого, сторожевой корабль Черноморского флота Российской Федерации “Пытливый” был отправлен на корабль Fort McHenry для “контроля” в акватории Черного моря.