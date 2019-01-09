США ввели санкции против Венесуэлы

КИЕВ. 9 января. УНН. Министерство финансов США сегодня объявило о введении санкций в отношении ряда физических лиц и организаций Венесуэлы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Минфина США.

Министерство обвинило семь физлиц и 23 компании в участии в коррупционной схеме, разработанной для того, чтобы извлекать выгоду от сделок с валютными операциями правительства Венесуэлы, получив прибыл в размере более 2,4 млрд долл США, говорится в заявлении ведомства.

Все имущество и имущественные интересы попавших под санкции лиц и компаний, касающиеся или находящиеся под юрисдикцией США, заморожены, также гражданам США запрещено проводить сделки с указанными лицами, говорится в заявлении.

Напомним, МИД Венесуэлы заявил, что США пытаются подорвать мир и стабильность в стране, а также настраивают правительства стран региона против Каракаса.

В частности, президент Бразилии Жаир Болсонару считает поводом для беспокойства военное сотрудничество РФ и Венесуэлы.