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Томос для Украины подписан

Томос для Украины подписан

КИЕВ. 9 января. УНН. Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналистка Нелли Ковальская с места событий, передает УНН.

"Подписано!" - сообщила она.

Как сообщал УНН, 5 января состоялась процедура подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, Томос доставили в Украину.

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Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

 

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Автокефалия, Томос
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