Газовые переговоры в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 21 января

КИЕВ. 9 января. УНН. Трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и ЕС по транзиту газа пройдут 21 января в Брюсселе. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович, передает УНН.

"Приятно, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа в Европу состоится 21 января в Брюсселе. Заседание будет базироваться на прогрессе, достигнутом в ходе предыдущих раундов политических и экспертных переговоров", - заявил он в Twitter.

В декабре 2018 года Еврокомиссия пригласила Украину и РФ на переговоры по газу.

Предыдущие трехсторонние переговоры прошли в июле прошлого года. Планировалось, что следующая встреча состоится в октябре 2018-го, однако дата не была назначена.

В декабре прошлого года Еврокомиссия предложила провести встречу во второй половине января. Контракты на поставку и транзит российского газа через Украину заканчиваются в конце 2019 года.