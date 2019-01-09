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Газовые переговоры в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 21 января

Газовые переговоры в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 21 января

КИЕВ. 9 января. УНН. Трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и ЕС по транзиту газа пройдут 21 января в Брюсселе. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович, передает УНН.

"Приятно, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа в Европу состоится 21 января в Брюсселе. Заседание будет базироваться на прогрессе, достигнутом в ходе предыдущих раундов политических и экспертных переговоров", - заявил он в Twitter.

В декабре 2018 года Еврокомиссия пригласила Украину и РФ на переговоры по газу.

Предыдущие трехсторонние переговоры прошли в июле прошлого года. Планировалось, что следующая встреча состоится в октябре 2018-го, однако дата не была назначена.

В декабре прошлого года Еврокомиссия предложила провести встречу во второй половине января. Контракты на поставку и транзит российского газа через Украину заканчиваются в конце 2019 года.

Источник: УНН
Теги: газ, ЕС, Россия, Украина, переговоры
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