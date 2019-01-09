Показали фото с подписания Томоса членами Синода Вселенского патриархата

КИЕВ. 9 января. УНН. Митрополит Чикагский Нафанаил (Симеонидис) показал фотографии с подписания на заседании Синода Вселенского патриархата 9 января в Стамбуле его участниками Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Он обнародовал их на свой странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодняшнее заседание Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата было исключительным. Вместе с Его Святейшеством иерархи подписали Томос об автокефалии Автокефальной Церкви Украины", - сообщил митрополит Чикагский Нафанаил.

На фотографии, обнародованных митрополитом Нафанаилом, выдно десяток священнослужителей и Патриарха Варфоломея, который держит в руках Томос. На другом фото Томос подписывают.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, и вернули в Стамбул для подписи членами Синода позже.