Климкин опроверг информацию о задержании в Мексике нардепа и олигарха

КИЕВ. 9 января. УНН. Сообщение о задержании в мексиканском аэропорту Канкун 7 января гражданина Украины Андрея Иванчука и олигарха Павла Фукса не соответствует действительности. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Во-первых, гражданина Иванчука никто не задерживал. Все было нормально, он сейчас находится в Мексике – спокойно въехал. Относительно господина Фукса – у него были вопросы о разрешении на въезд", – сказал он.

По словам министра, сейчас все вопросы решены, и Фукс также находится в Мексике.

"Это информация от нашего посольства", – добавил Климкин.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о задержании нардепа от "Народного Фронта" Андрея Иванчука и олигарха Павла Фукса в аэропорту Канкун в Мексике.

Напомним, в ВР заявили, что народный депутат Украины Семен Семенченко поехал в Грузию с дипломатическим паспортом с нарушением правил.