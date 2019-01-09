Заря разъяснил, почему Синод на Фанаре подписал Томос только сегодня

КИЕВ. 9 января. УНН. Томос как акт в Кодексе Вселенского Патриархата был подписан раньше, но поскольку грамота была изготовлена только к 4 января, то члены Священного Синода Вселенского Патриархата подписали ее только сегодня. Об этом сообщил пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий (Зоря), передает УНН.

"Подписи членов Синода Вселенского Патриархата на публичной копии для Украины - поставлена. (Оригиналом Томоса считается текст, записанный и подписанный в Кодексе Вселенского Патриархата, то есть собрании актов)", - отметил он.

"Томос как акт в Кодексе Патриархата был записан и подписан раньше, но грамота была изготовлена лишь к 4 января и поэтому члены Синода ее подписали сегодня, 9 января, когда собрались на сессию", - пояснил пресс-секретарь УПЦ КП.

В то же время, в сообществе "Томос-2018", которое занималось освещением событий, связанных с предоставлением независимости ПЦУ, объяснили, что подписание Томоса членами Фанара означает, что "все формальные требования к легитимности этого документы выполнены и через несколько дней Томос будет доставлен в Киев".

Напомним, Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Копия Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины уже готова и должна храниться в Трапезном храме Софии Киевской.

По результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.