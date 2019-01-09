Климкин: ряд стран ЕС рассматривает национальные санкции против РФ из-за Украины

КИЕВ. 9 января. УНН. Европейский Союз и некоторые страны-партнеры Украины рассматривают меры в ответ на агрессию РФ у Керченского пролива в ноябре прошлого года. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Европейский Союз рассматривает возможные меры против России, причем рассматривает как меры на уровне всего ЕС, так и национальные меры. С национальными мерами проще, поскольку для этого не нужно всей формальной процедуры согласования, которая в ЕС продолжается достаточно долго. То, что мы сделали в том числе с нашими литовскими друзьями - так же работаем с некоторыми другими странами", - сказал министр.

Он отметил, что Украине не нужны символические санкции ЕС - просто определить краткий перечень тех, кто, соответственно, руководил операцией по захвату украинских моряков, и поставить их под санкции.

"Нам нужно, чтобы санкции против РФ были именно действенными. Есть разные идеи, которые сейчас обсуждаются, в том числе относительно дополнительных санкций в отношении российских портов, российских судов. Есть частичные санкции, то есть процесс еще обсуждается. Он не будет быстрым, но лучше он будет настоящим, с настоящими санкциями. Второй момент - санкции, чтобы быть действенными, должны быть согласованы с нашими другими друзьями и партнерами. Именно этим мы сейчас и занимаемся", - сказал Климкин, уточнив, что некоторые из возможных мер будут включены в другие отдельные "пакеты".

"Многих министров иностранных дел (стран - ред.), которые рассматривают эти санкции, вы увидите на следующей неделе в Мариуполе", - добавил дипломат.

Напомним, новый глава ОБСЕ - министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак вскоре приедет в Украину и планирует посетить Донбасс.