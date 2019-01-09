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Закончились слушания в суде Амстердама по транзитному делу

Закончились слушания в суде Амстердама по транзитному делу

КИЕВ. 9 января. УНН. Закончились слушания в Высоком суде города Амстердам по выполнению решения арбитража по транзитной делу, в частности принудительного взыскания активов "Газпрома", которые были арестованы в Нидерландах. Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает УНН.

"Закончились слушания в Высоком суде города Амстердам по выполнению решения арбитража по транзитной делу, в частности принудительного взыскания активов "Газпрома", которые были арестованы в" Нидерландах ". Напомню, стоимость этих активов превышает 2,7 млрд долл., которые "Газпром" обязан оплатить "Нафтогаза" по решению арбитража. Ожидаем дальнейшие решения суда в течение следующих месяцев ", - сообщил он.

Как сообщал УНН, суд в Нью-Йорке согласился с требованиями НАК "Нафтогаза" по ОАО "Газпром".

Напомним, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 25,6 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

"Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об обжаловании и частичной отмене решения Стокгольмского арбитража относительно транзитного спора с "Нафтогазом".

 

Источник: УНН
Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, транзит
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