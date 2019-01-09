В Украине обсуждается вопрос поездки на суд по захваченных моряках

КИЕВ. 9 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, в ходе межведомственного совещания обсуждался вопрос возможной поездки в Москву на судебное заседание по избранию меры пресечения для захваченных Россией украинских моряков. Об этом Омбудсмена написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, сегодня в рамках подготовки к встрече с родственниками военнопленных моряков, которая состоится 10 января в городе Одесса, прошло межведомственное совещание, главная тема которой была координация работы центральных органов исполнительной власти по освобождению военнопленных.

"Мы согласовали общую концепцию проведения встречи с родными моряков в городе Одесса. Также обсудили возможную поездку на судебное заседание по избранию 24 украинским военнопленным меры пресечения, которое состоится во второй половине января в городе Москва", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 7 января уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина сообщил, что Украина направила в Европейский суд по правам человека полноценное заявление против России с требованием признать незаконным арест украинских моряков.

В Европейском суде по правам человека подтвердили, что получили от Украины заявление в "надлежащей форме" относительно моряков.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одессы в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен членов их экипажей.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека – военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.