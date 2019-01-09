В РФ заявили, что выставили новый пограничный пост на границе с Украиной

КИЕВ. 9 января. УНН. В Чертковском районе Ростовской области установили пограничный наряд, чтобы своевременно выявлять нарушителей госграницы и контрабандистов. В пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону уточнили, что функционирование поста не создаст неудобств местным жителям. Сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В районе хутора Гусев Чертковского района на постоянной основе выставлен пограничный наряд "Контрольный пост". Это позволит более эффективно выявлять и нейтрализовать попытки противоправной деятельности в пограничной зоне, связанной с контрабандным перемещением через границу товаров и грузов, а также с незаконным пересечением границы различными категориями граждан, особенно из числа криминальных структур, скрывающихся от уголовного преследования", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, украинец пытался оказать давление на пограничников и угрожал им, чтобы в Украине на польско-украинской границе пропустили гражданку России. Инцидент произошел во вторник, 8 января, в пункте пропуска "Шегини". Во время оформления пассажиров, направлявшихся рейсовым автобусом из Праги, пограничники отказали в пропуске через границу гражданке России, 1994 года рождения. Женщина не смогла подтвердить цель прибытия в Украину.