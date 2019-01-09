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Порошенко одобрил отправку военных в миссию ООН в Мали

Порошенко одобрил отправку военных в миссию ООН в Мали

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко одобрил отправку до 20 военнослужащих из состава Вооруженных сил Украины в многопрофильную интегрированную миссию ООН по стабилизации в Мали. Об этом говорится в указе Президента №6/2019 от 9 января 2019 года, передает УНН.

"На основании предложения СНБО Украины и в соответствии с Законом Украины "Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности" поcтановляю направить для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали национальный персонал (из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины) численностью до 20 человек", - говорится в тексте указа.

Как отмечается, решение принято, учитывая резолюции СБ ООН № 2100 от 25 апреля 2013 года и № 2423 от 28 июня 2018 года, обращение Секретариата ООН относительно участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали, считая, что направление национального персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации в Мали будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности и отвечает национальным интересам государства.

Кабинету министров Украины поручено принять меры для обеспечения исполнения решения.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Совбез ООН принял резолюцию, призванную улучшить контроль за работой миротворцев.

Источник: УНН
Теги: ООН, миротворцы, Мали, Петр Порошенко
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