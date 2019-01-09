Статус зарубежного украинца имеют чуть более 10 тыс. человек

КИЕВ. 9 января. УНН. С 2006 года по конец 2018 года статус зарубежного украинца получили чуть более 10 тыс. человек. Об этом сообщило Министерство иностранных дел, передает УНН со ссылкой на ОО “Европа без барьеров”.

“С 2006 года по конец 2018 года статус зарубежного украинца получили 10322 иностранца и лица без гражданства. В частности, в 2018 году этот статус получили 567 человек, в 2017 — 481, в 2016 — 664. Наибольшее количество лиц получали статус зарубежного украинца в 2008 и 2013 годах — 1274 и 1184 соответственно. Меньше всего новых иностранных украинцев появилось в 2015 году — только 185”, — сообщили в организации.

Согласно данным ОО, закон о статусе зарубежного украинца было принято в 2004 году, а первые решения о предоставлении статуса — в 2006-м.

Впрочем, как отметили в организации, карту поляка с 2008 по 2017 год получили более 100 тыс. украинцев и около 120 тыс. белорусов.

“Даже после 10 лет существования статус зарубежного украинца и преимущества, которые он предоставляет, остается малоизвестным документом — как среди украинцев за рубежом, так и среди представителей государственных служб в Украине, которые сталкиваются с владельцами этого статуса, и не знают, какие права он дает”, - рассказала исполнительный директор ОО "Европа без барьеров“ Ирина Сушко.

По ее словам, среди преимуществ статуса зарубежного украинца — бесплатное высшее образование, право на вид на жительство вне квоты иммиграции, право на долгосрочную визу. Впрочем, по мнению экспертов ОО, украинские органы власти, и прежде всего, МИД, должны активно проводить политику информирования о возможности стать “иностранным украинцем”, а кроме того, сам этот статус нуждается в реформировании в сторону расширения возможностей, которые получают его владельцы.

Согласно законодательству, зарубежный украинец — это лицо, которое является гражданином другого государства или лицом без гражданства, и имеет украинское этническое происхождение или происходит из Украины. Такие лица могут обратиться в Министерство иностранных дел, чтобы получить удостоверение зарубежного украинца. Удостоверение дает ряд преимуществ по сравнению с “обычными” иностранцами — право на бесплатное высшее образование (в рамках квот), право на получение вида на жительство вне рамок иммиграционных квот, для визовых стран — право на получение 5-летней визы, упрощенную процедуру получения гражданства, трудоустройство и т.

Напомним, в конце 2016 года Сенат Польши принял новый закон о карте поляка, которым предусмотрено, что решение о выплате денежной помощи для владельцев карт поляка, которые заботятся о предоставлении разрешения на постоянное проживание в Польше, будут выдавать не старосты, а воеводы.

С 2014 года разрешение на постоянное пребывание в Польше с карточкой поляка получили 15 500 граждан Украины.