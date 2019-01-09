Новости: Политика
Среда, 9 января 2019, 16:50 • Дмитрий Мирончук • 3210
Литва и Канада планируют совместные действия в поддержку Украины
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус
КИЕВ. 9 января. УНН. Литва и Канада планируют совместные действия в поддержку Украины - об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичюс, сообщает УНН.
"Имел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Христей Фриленд. Обсуждали совместные действия для поддержки Украины и подготовку к грядущей конференции в Торонто", - написал литовский чиновник.
Линкевичус также высказался в поддержку канадских граждан, задержанных в Китае.
Ранее сообщал УНН, что Литву признали самым дружественным к Украине государством.
Источник: УНН