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Литва и Канада планируют совместные действия в поддержку Украины

Литва и Канада планируют совместные действия в поддержку Украины

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус

КИЕВ. 9 января. УНН. Литва и Канада планируют совместные действия в поддержку Украины - об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичюс, сообщает УНН.

"Имел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Христей Фриленд. Обсуждали совместные действия для поддержки Украины и подготовку к грядущей конференции в Торонто", - написал литовский чиновник.

Линкевичус также высказался в поддержку канадских граждан, задержанных в Китае.

Ранее сообщал УНН, что Литву признали самым дружественным к Украине государством.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, дипломатия, Литва
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