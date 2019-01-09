КИЕВ. 9 января. УНН. Литва и Канада планируют совместные действия в поддержку Украины - об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичюс, сообщает УНН.

"Имел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Христей Фриленд. Обсуждали совместные действия для поддержки Украины и подготовку к грядущей конференции в Торонто", - написал литовский чиновник.

Линкевичус также высказался в поддержку канадских граждан, задержанных в Китае.

Ранее сообщал УНН, что Литву признали самым дружественным к Украине государством.